Zaia: "Migranti rifiutano il tampone? Non esiste"

Fotogramma

"Scappi dalla morte e dalla fame, vai in un Paese che ti vuole fare il tampone perché sta lottando contro una malattia e scappano perché non vogliono?". Cosi' il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato le proteste di un gruppo di richiedenti asilo (175 quelli ospitati nell'ex caserma Zanusso di Treviso): I richiedenti asilo non vogliono sottoporsi al tampone per il Covid-19, dopo che gli operatori hanno riscontrato 5 positività tra i migranti ospitati. "Ma dove siamo finiti? Non esiste che vengono qui, chiedono ospitalità e ci spiegano come fare la sanità dopo che fuggono da Paesi dove non esiste nemmeno la sanità. Tutto quello che posso fare lo faccio; non possono rifiutarsi di fare il tampone e ho già avvertito anche il prefetto", ha ammonito.