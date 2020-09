Covid, Capua: "Arriviamo a fine inverno, poi possiamo iniziare a mollare"

(Adnkronos)

"Arriviamo alla fine dell'inverno e poi possiamo cominciare a riprendere alcune abitudini, possiamo iniziare a mollare". E' il messaggio che Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center, invia nel suo intervento a DiMartedì su La7. "Gli italiani stanno mostrando al resto del mondo come ci si comporta con un'emergenza sanitaria di questa portata: se abbiamo le terapie intensive vuote, è merito di ogni singolo italiano che ha rispettato le regole. Non possiamo però abbassare la guardia: quello che sta succedendo in Francia, Spagna, Inghilterra potrebbe succedere anche da noi", aggiunge la scienziata.

In Italia, "l'emergenza è stata vissuta in maniera diversa da Nord a Sud. Al Nord ci vorrà tempo per togliersi dalla testa il suono delle sirene. Ma non si può guardare la Campania in un modo diverso rispetto a come si guarda un'altra regione. Magari la Campania ha questi numeri per i luoghi di vacanza, dove le persone sono state un po' meno protette. Ma ognuno di noi fa parte di un mosaico e deve fare la propria parte. Magari bisogna mettere in atto misure di restrizione create attorno a determinate situazioni, tutti vogliamo evitare un altro lockdown".