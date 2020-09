Covid, 203 casi e tre morti in Lombardia

Fotogramma

In Lombardia ci sono nelle ultime 24 ore tre morti e 203 nuovi contagi al Covid19, l'1,4% dei 13.791 tamponi analizzati. Dei nuovi positivi, riferisce la Regione, 19 lo sono debolmente e uno è emerso a seguito di test sierologico. Sono due in più i ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri, per un totale di 33 posti occupati. Secondo i dati della Regione, i guariti e i dimessi sul territorio sono in tutto 80.476 e rispetto a ieri 435 in più. I ricoverati in ospedale per (o con) il Covid19 ma non in terapia intensiva sono 315, nove in più rispetto a ieri.

Ecco, in dettaglio, i nuovi casi per provincia: Milano 82, di cui 48 a Milano città; Bergamo 13; Brescia 14; Como 23; Cremona 5; Lodi 1; Mantova 11; Monza e Brianza 13; Pavia 12; Sondrio 8; Varese 26. Nessun nuovo contagio è stato registrato in provincia di Lecco.