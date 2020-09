Covid, 286 nuovi casi in Campania: è la regione più colpita

Fotogramma

Ancora alto il numero dei contagi in Campania. Il bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi regionale parla di 286 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.335 tamponi esaminati. Si tratta della regione con l'aumento più consistente di casi.

Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 12.455, mentre sono 590.407 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 2 i decessi legati al coronavirus registrati nella giornata di oggi, con il totale dei deceduti che sale a 463. Sono invece 59 i nuovi guariti, per un totale di persone guarite dal Covid in Campania che ora è di 6.027.