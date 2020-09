Covid, Zaia: "In Veneto non c'è più emergenza"

Foto Fotogramma

"In Veneto ora non c'è più emergenza sanitaria. Abbiamo 28 persone in terapia intensiva, contro le centinaia di prima. Solo l'1,8 per cento dei nostri medici si è infettato nella fase acuta, perchè ha sempre usato la mascherina". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite della trasmissione 'Porta a Porta'.

"Finché non ci si mette in testa questa cosa - ha spiegato - non se ne verrà fuori. Questo virus come è arrivato se ne andrà, ma ora siamo in una fase difficile".

"Il Veneto fa sapere Zaia- ha chiesto di adottare i tamponi rapidi e finalmente, poche ore fa, è arrivato l'ok del Governo che ci ha autorizzato. Un test che darà esito in 7 minuti. Noi siamo pronti anche con i test rapidi salivari, non invasivi per i bambini come i tamponi. Anche qui l'esito in massimo 10 minuti". "Per quanto riguarda i vaccini anti influenzali - aggiunge - avendone acquistati a migliaia, li distribuiremo anche alle farmacie".