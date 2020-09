Influenza, primo virus isolato a Parma in un bimbo di 9 mesi

(Fotogramma)

Isolato all'università di Parma il primo virus della stagione influenzale 2020/2021 in Italia. Si tratta di un virus A, identificato nei laboratori di Virologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia il 26 settembre in un bimbo di 9 mesi ricoverato in ospedale nel reparto di Pediatria - Sezione infettivi.

Il piccolo "era stato ricoverato il giorno prima con febbre e difficoltà respiratorie riferite a una generica affezione dell'apparato respiratorio - informano dall'ateneo - per la quale non era stato formulato un sospetto clinico di influenza. Nello stesso campione biologico dello stesso paziente è stato anche identificato Rhinovirus, agente responsabile del raffreddore comune, documentando un'infezione mista dai due virus".

"L'identificazione del virus influenza A nel mese di settembre è rilevante anche dal punto di vista epidemiologico", evidenziano gli esperti, "in quanto dimostra che la circolazione di virus influenzali non è strettamente limitata alla sola stagione invernale. E ribadisce la necessità di attuare da parte degli specialisti controlli puntuali e di applicare metodi diagnostici sofisticati, in grado di permetterne il rilevamento in maniera precoce e accurata".