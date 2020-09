Lecce, legale famiglia di Daniele: "Movente assurdo, tutto ancora più inaccettabile"

La porta dell'appartamento di Daniele De Santis (foto Adnkronos)

dall’inviata Assunta Cassiano

"E’ tutto ancora più inaccettabile per la famiglia, a una morte così violenta e terribile si aggiunge l’assurdità e la carenza di un movente". A dirlo all’Adnkronos l'avvocato Mario Fazzini legale della famiglia di Daniele De Santis ucciso il 21 settembre scorso a coltellate insieme alla sua fidanzata Eleonora Manta nella loro casa di via Montello a Lecce. Per l’efferato duplice omicidio è stato fermato un ventunenne di Casarano, Antonio De Marco, che proprio nell’appartamento di De Santis a pochi passi dalla stazione aveva vissuto fino a fine agosto.

"E’ tutto assurdo, nessuno poteva immaginare una cosa del genere. La famiglia di Daniele sapeva che era l’ultimo inquilino della casa, uno che usciva la mattina e rientrava la sera. E’ assurdo", ripete il legale.