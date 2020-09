Lecce, legale famiglia Eleonora: "Resta tutto incomprensibile"

Foto Fotogramma

"Per la famiglia di Eleonora era e resta tutto incomprensibile. Le notizie sul movente o presunto tale di un delitto così efferato rendono tutto ancora più assurdo". A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Stefano Miglietta, legale della famiglia di Eleonora Manta uccisa a coltellate insieme al fidanzato Daniele De Santis il 21 settembre scorso nella loro casa di via Montello dove ha vissuto fino allo scorso agosto anche Antonio De Marco poi fermato per il duplice omicidio.

"In questo momento di grande dolore la famiglia - fa sapere il legale - vuole ringraziare gli inquirenti e gli investigatori per il lavoro e l’impegno che hanno permesso di individuare l’omicida".