Migranti, 20 in fuga da centro accoglienza Agrigentino

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Nuova fuga di migranti dal centro di accoglienza 'Villa Sikania' di Siculiana, nell'Agrigentino. Nella tarda serata di ieri circa 20 persone sono riuscite ad allontanarsi dalla struttura facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

La fuga è stata immortalata da alcuni video postati sui social. La struttura, dove già in passato si erano verificate altre fughe, è presidiata da 44 uomini delle forze dell'ordine e militari dell'esercito.

"Sono stati inviati ulteriori rinforzi e sono in corso le ricerche dei fuggitivi", spiegano dalla Prefettura di Agrigento. Nelle scorse settimane un eritreo di 20 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre tentava la fuga dal centro di accoglienza. In quell'occasione tre poliziotti finirono in ospedale e l'automobilista fu arrestato.