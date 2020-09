Il sindaco parla di sicurezza in tv e viene derubato in diretta - Video

Derubato in diretta tv mentre parla di sicurezza e rispetto delle misure anti-Covid. E' la disavventura capitata al sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, durante un'intervista con l'emittente Primocanale.

Il primo cittadino della località ligure stava rispondendo alle domande della giornalista e del collega in studio quando si è accorto che, da una panchina vicina, erano spariti il suo giaccone e la fascia tricolore utilizzata poco prima per una inaugurazione. "Sindaco dove va? Mi scappa il sindaco", dice la giornalista stupita vedendo Scullino allontanarsi, come documentano le immagini di Primocanale che rimbalzano sui social. "Cosa è successo?", gli chiede. "Mi hanno portato via il giaccone", risponde il sindaco, prima di aggiungere: "Vi manderò il conto".