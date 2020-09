Concorso Roma capitale, la carica dei candidati

(Fotogramma)

''La pubblica amministrazione deve riaffermarsi come il motore dello sviluppo di Roma e di tutto il Paese. Abbiamo promosso un concorso da 1.512 posti tra dirigenti, funzionari e dipendenti. La risposta è stata un’enorme mole di candidature: oltre 177mila''. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

''Sono davvero felice di osservare la massiccia quantità di domande da parte dei giovani: il 37,1% proviene da under 30, addirittura il 74% da under 40. Erano infatti oltre dieci anni che non si effettuava un concorso per Roma Capitale. A ciò bisogna aggiungere lo storico blocco del turn over, cui questa Amministrazione ha messo fine con oltre 6mila assunzioni, programmate sino all’ultimo giorno utile''.

''Ringrazio l’Assessore al Personale Antonio De Santis per il lavoro che sta portando avanti: abbiamo rimesso in moto la macchina amministrativa e ora ci apprestiamo a inserire energie fresche e nuove professionalità. Investire con programmazione sulla pubblica amministrazione, creando nuovi posti di lavoro, significa innovare e modernizzare la città''.