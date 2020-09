Covid, nel Lazio altri 210 casi e 5 morti

(Fotogramma/Ipa)

"Su oltre 10mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 210 casi, di cui 110 a Roma, cinque decessi e 106 sono i guariti. Diminuiscono i casi a fronte di mille tamponi in più. Bisogna mantenere alta l'attenzione". A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nella Asl Roma 1 sono 49 i casi nelle ultime 24 ore e di questi ventuno sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 2 sono 46 casi nelle ultime 24 ore, tra questi otto sono i contatti di casi già noti e isolati e cinque casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 15 i casi nelle ultime 24 ore: quattro contatti di un caso già noti e isolati; nove i casi con link a un cluster noto dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24 ore, fra cui sette contatti di casi già noti e isolati, tre casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e uno in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore, quindici sono contatti di casi già noti e isolati, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 6 sono 25 i casi nelle ultime 24 ore: uno con link dalla Sardegna, dodici i contatti di casi già noti e isolati, un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e uno su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso.

Nelle province, prosegue D'Amato, si registrano 37 casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono quindici i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Grecia. Quattro i casi con link familiari di casi conosciuti. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl di Frosinone si registrano undici casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e si tratta di un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti sono otto i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso.