Giornalismo, al via a Roma il nuovo biennio del Master della Lumsa

Al via la sesta edizione del Master in giornalismo della Lumsa di Roma, diretto da Carlo Chianura e Fabio Zavattaro. Le iscrizioni potranno essere inviate entro il 15 ottobre via Pec, mentre il biennio prenderà il via tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Nei due anni di corso i futuri allievi saranno accompagnati all'esame di Stato per diventare giornalisti professionisti lavorando in una vera e propria redazione multimediale. Sul sito www.lumsanews.it, fulcro dell'attività di lavoro del Master, hanno trovato spazio, nell'ultimo anno, più di duemila tra articoli e inchieste, centoquaranta video e quaranta edizioni di giornali-radio e telegiornali, raggiungendo circa sessantamila utenti unici. L'attività svolta ha ottenuto riconoscimenti all'esterno del Master, con l'assegnazione di alcuni importanti premi giornalistici.

Il lavoro multimediale è supportato da un innovativo sistema di archivio di 40 terabyte: il MAM (Media Asset Management), che consente di conservare tutta la produzione e di velocizzare il lavoro degli studenti come in una vera redazione. Sul versante didattico l'offerta formativa prevede oltre quaranta insegnamenti per un totale di 660 ore, unite alle 1400 ore di praticantato. E' inoltre previsto lo svolgimento di attività seminariali con importanti protagonisti dell'informazione. Per ciascun anno di corso i praticanti potranno, inoltre, vivere un'esperienza di stage della durata di due - tre mesi nelle più importanti testate italiane.

Nel prossimo biennio massima cura sarà dedicata alla tutela della salute, consentendo la frequenza in presenza dei praticanti. Durante il periodo del lockdown il Master non si è comunque fermato. Il praticantato e le lezioni sono proseguiti a distanza attraverso la piattaforma di Google Meet e la messaggistica istantanea.