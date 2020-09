Omicidio fidanzati, domani interrogatorio di convalida per 21enne

(Fotogramma)

dall'inviata Assunta Cassiano

E’ stato fissato per domani mattina alle 9.30 l’interrogatorio di convalida del fermo per Antonio De Marco, il ventunenne di Casarano reo confesso per l’omicidio di Daniele De Santis e di Eleonora Manta, i due fidanzati trucidati lunedì 21 settembre nell’appartamento di via Montello a Lecce dove la giovane coppia viveva. In quella casa, a pochi metri dalla stazione di Lecce, fino a fine agosto aveva abitato anche De Marco, studente di scienze infermieristiche originario di Casarano.

De Marco, individuato dopo le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Lecce, dovrà rispondere dell’accusa di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. Un delitto compiuto, come scritto dal sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini nel decreto di fermo, con "spietatezza e totale assenza di ogni sentimento di compassione e pietà verso il prossimo".

A svolgere l’atto istruttorio nel carcere di Lecce sarà il giudice per le indagini preliminari Michele Toriello.

"E’ scosso e provato, consapevole della gravità e della delicatezza della situazione" ha detto all’Adnkronos l’avvocato Andrea Starace che questa mattina ha incontrato De Marco in carcere.