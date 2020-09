(Fotogramma)

La Procura di Roma ha inviato una rogatoria in Vaticano in merito all’indagine che vede indagati per riciclaggio e autoriciclaggio il finanziere Raffaele Mincione e il broker Gianluigi Torzi. La rogatoria, avviata da tempo, punta a fare luce sui conti correnti degli indagati e alcune società off shore legate a loro.