Aggredito il legale di Berlusconi, tre arresti

Foto Fotogramma

L'avvocato Piero Longo, legale di Silvio Berlusconi, è stato aggredito ieri sera sulla porta di casa sua da due donne e un uomo. Il fatto è avvenuto intorno alle 23, quando una pattuglia della sezione Volanti e personale della squadra mobile sono intervenuti per una segnalazione di un'aggressione ai danni del noto legale padovano.

Sul posto, anche attraverso la visione di immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono arrivati a ricondurre la responsabilità del gesto a tre individui, appunto due donne e un uomo, che sono stati tratti in arresto per lesioni aggravate e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'atto e per gli ulteriori sviluppi investigativi volti ad appurare il movente del gesto. L'avvocato, subito dopo l'aggressione, è stato trasportato al pronto soccorso dove gli sono state prestate le necessarie cure mediche per una prognosi di 20 giorni.