Arte, venduta per 3 milioni di euro a Parigi la collezione dell'Aga Khan

Battuta a Parigi, da Christie's, per circa 3 milioni di euro (per l'esattezza 2. 996. 963) collezione del principe e della principessa Sadruddin Aga Khan, che era custodita nel castello di Bellerive a Ginevra. La vendita ha coinvolto acquirenti provenienti da oltre 33 Paesi e sono stati battuti quadri, mobili, opere d'arte dal XVII secolo ai nostri giorni.

Il 60% dei lotti della collezione ha superato di gran lunga le stime iniziali, tra cui il ritratto del cavallo Mahmoud IV di sir Alfred James Munnings che è stato venduto per 450mila euro, più che raddoppiando la stima di prevendita e un tavolo di Diego Giacometti venduto per 250mila euro a fronte di una stima di prevendita di 60-80mila. Anche le opere d'arte di gusto orientaleggiante hanno ottenuto ottimi risultati come il dipinto 'Cleopatra' di Henrich Faust, acquistato per 43mila e 750, molto al di sopra della stima di prevendita di 10-15mila euro.

Inoltre, i mobili realizzati da Henri Samuel hanno attirato l'attenzione di molti offerenti come un set di cinque pouf rettangolari realizzati dall'interior designer francese venduti per 42mila e 500 euro contro una stima di prevendita di mille-1.500 euro. I collezionisti potranno continuare ad acquistare online altri 124 lotti della collezione fino al 6 ottobre. Infine, un importante mobile Boulle sarà presentato nella prossima vendita eccezionale di Christie's il 23 novembre.