Autostrade, De Micheli: "Revoca più probabile? Credo di sì"

(Fotogramma/Ipa)

La revoca sulla concessione ad Aspi è più probabile? "Credo di sì". Lo ha detto oggi la ministra alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli rispondendo a una domanda a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, in merito allo stallo nella trattativa fra Atlantia e Cdp.

Poi, parlando di Alitalia, De Micheli ha affermato: "Non vi nascondo una certa irritazione per il ritardo sulla firma del decreto che, come avevo detto qualche giorno fa, è pronto".