Covid, nuovi casi in aumento: +2.548. I morti sono 24

(Foto Fotogramma)

Sono stati 2.548 i nuovi contagi e 24 morti da ieri per Covid-19. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, pubblicato sul sito della Protezione Civile. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, sono 291, 11 in più di ieri. I guariti sono 228.844 (+1.140 da ieri).

I tamponi effettuati sono stati 118.236 (contro i 105.564 di ieri).

Impennata di contagi in Veneto, record in Campania (390 nuovi casi). In Lombardia 5 morti e 324 positivi