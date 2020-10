Covid, in Veneto impennata nuovi casi: 445 in 24 ore

Foto Fotogramma

Fiammata di nuovi casi di Coronavirus in Veneto. Sono infatti 305 i nuovi infetti oggi rispetto a ieri sera, secondo il bollettino diffuso dalla Regione Veneto. Rispetto alle 24 ore precedenti i nuovi contagi sono 445. I casi più diffusi sono in provincia di Treviso con 129 contagi, e Venezia con 78.

I casi di Treviso sono per la maggior parte della Caserma Zanusso tra i richiedenti asilo, gli altri sono focolai familiari. Su Venezia un focolaio importante è scoppiato in una azienda navale dove opera una comunità di stranieri che condividono anche la vita extralavorativa.

In generale i soggetti positivi sono in gran parte asintomatici. Seguono a distanza: Verona e Vicenza con 26 casi, Padova con 23, Belluno con 19, 1 a Rovigo, zero contagi solo a Vo', da dove partì il contagio lo scorso 21 febbraio. Gli attualmente positivi sono 3.965, mentre i negativizzati da inizio dell'epidemia 21.748. Due le vittime rispetto a ieri sera, con il totale dei decessi sale quindi a 2.183.