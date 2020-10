Meteo, vero autunno in arrivo: ecco dove e quando

Nella giornata di domani e poi nel weekend arriverà il vero autunno. La stagione entrerà nel vivo. Intensi venti di Scirocco porteranno tanta pioggia al nord e una fase piuttosto calda al sud. I venti caldi sono richiamati dall’affondo di un vortice ciclonico collocato tra il Regno Unito e la Francia. Percorrendo il mar Mediterraneo le correnti calde si caricheranno di umidità e alimentate dall’aria fresca dell’oceano, daranno vita a un’intensa perturbazione.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nella giornata di venerdì piogge abbondanti o molto abbondanti colpiranno tutto il Nordovest. Particolare attenzione dovrà essere tenuta in Liguria, in Piemonte e in Lombardia dove le precipitazioni potrebbero presentarsi sotto forma di nubifragio. Il rischio idrogeologico sui settori alpini, prealpini e appenninici sarà alto. I venti soffieranno impetuosi su tutti i mari, ma soprattutto su quello ligure, sul medio Tirreno e sull’Adriatico. Sabato la perturbazione si sposterà verso levante andando a interessare ancora la Lombardia, ma poi gran parte del Nordest e pure Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna (attesi temporali forti a Roma e Firenze). Ma non è finita qui. Domenica un nuovo fronte perturbato raggiungerà il Centro-Nord ancora con tanta pioggia e possibili nubifragi nuovamente su Liguria, Alpi e Prealpi centro-orientali, Triveneto, Toscana e Lazio. Al Sud invece le cose andranno diversamente, la presenza del sole e il soffiare dei venti di Scirocco favoriranno un importante rialzo delle temperature che potranno toccare punte di 30-33°C su Puglia, Sicilia e coste ioniche della Basilicata.

Queste le previsioni nel dettaglio: oggi al nord cielo spesso molto nuvoloso o coperto, peggiora al nordovest in serata. Al centro, prevista qualche piovasco sull’alta Toscana, più sole altrove. Al sud, qualche pioggia in Sicilia, soleggiato altrove.

Domani, venerdì 2 ottobre, ci sarà forte maltempo al nordovest, alpi e prealpi. Al centro sarà poco o parzialmente nuvoloso. Al sud è attesa qualche pioggia sul Salento, sole altrove.

Sabato 3, al nord il tempo sarà fortemente instabile con piogge. Al centro, avremo piogge intense su Toscana e Lazio, moderate in Sardegna. Al sud, sole prevalente e caldo estivo.

Domenica 4, al nord, tempo instabile sui rilievi, ma peggiorerà ovunque entro sera. Al centro, peggiorerà su Sardegna, Toscana e Lazio. Al sud, soleggiato.