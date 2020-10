Roma, weekend in piazza per la Festa del Volontariato

Fotogramma

Weekend in piazza per il volontariato romano: una trentina di associazioni si sono date appuntamento, sabato e domenica prossimi, per incontrare il quartiere di Montesacro, uno dei più estesi della capitale. Il calendario degli eventi della Festa del Volontariato accoglie anche temi di stringente attualità, come “le paure dei bambini e la pandemia in corso” o come “le esperienze dei sanitari in corsia”, di cui parleranno, in piazza Sempione sabato pomeriggio, la dottoressa Carolina Cassar, e il professor Amedeo Capetti, infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, con l’anestesista Elisabetta Cavalieri del reparto covid del Policlinico Umberto I, domenica alle 17.

Non mancheranno, sabato alle 19, i dibattiti dedicati ai temi più cari al volontariato, come “Rispondere al bisogno, per condividere il senso della vita” o come “Perché fare famiglia” o anche “La ricchezza del bene: storie di imprenditori tra anima e business”. Ci sarà spazio anche per alcuni momenti musicali, che vedranno impegnata la Banda della Polizia Municipale e annoverano, domenica alle 18, una rivisitazione delle canzoni di Lucio Dalla.