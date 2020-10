Speranza: "Nuovi lockdown? Lavoriamo per evitarli"

Roberto Speranza (Fotogramma)

"Noi lavoriamo affinché si evitino nuovi lockdown. E' chiaro che monitoriamo con grandissima attenzione giorno per giorno. Oggi i numeri dell’Italia sono di gran lunga migliori rispetto agli altri Paesi europei. Ma questo non deve farci stare tranquilli, dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione e monitorare passo per passo e territorio per territorio. Adegueremo le misure di volta in volta all’evoluzione epidemiologica del Paese. Abbiamo fatto un lavoro importante nei mesi passati grazie all'impegno degli italiani, oggi non dobbiamo vanificare questo lavoro". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza arrivando questa mattina allo stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone), dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid.

"Tutta la comunità internazionale è a lavoro sul vaccino e l'auspicio è di avere buone notizie in un tempo abbastanza breve - ha detto ancora Speranza -. Quel che è certo è che oggi dobbiamo investire con tutte le energie perché il vaccino e le cure sono la chiave vera per uscire da questa fase così difficile".

"Ma nei mesi che ancora ci aspettano e in cui non avremo ancora il vaccino Covid o cure adeguate - ha ribadito il ministro - abbiamo bisogno di comportamenti corretti delle persone, perché la chiave che ci ha consentito di piegare la curva nei mesi precedenti è esattamente questa".