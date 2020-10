Covid, Brigliadori: "Malattie provocate proprio da mascherine"

(Foto Fotogramma)

"Non esiste alcuna pandemia. Le vere malattie polmonari le stanno causando le mascherine che Zingaretti ci impone di usare. Portare la mascherina poi, provoca anche un disorientamento mentale. Dopo pochi secondi che una persona la indossa il cervello va in confusione". Così Eleonora Brigliadori, che di recente ha manifestato a Roma insieme alle organizzazioni 'no mask', commenta all'AdnKronos il provvedimento del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con cui si impone l'obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto.

Secondo l'attrice milanese "i governi vengono pagati per procurare allarme nella popolazione" con l'obiettivo di "arrivare a vendere un vaccino da somministrare a tutti i cittadini". E anche sul tema delle vaccinazioni, Brigliadori attacca Zingaretti, che "è stato sbugiardato anche dal Tar che ha bocciato il provvedimento con cui voleva rendere obbligatorio il vaccino antiinfluenzale per gli over 65".