Covid, nel Lazio obbligo mascherina all'aperto

Afp

Verrà firmata a breve nel Lazio l'ordinanza per l'obbligo di mascherina all'aperto. Come spiega l'assessore al Welfare e alla Salute della Regione, D'Amato, "non ci sarà invece l'obbligo per i bimbi under 6 e sport all'aperto".

"Per ora non sono previste chiusure anticipate di bar e ristoranti" nel Lazio, ha spiegato quindi il governatore Nicola Zingaretti nel corso della conferenza stampa dall'ospedale Spallanzani di Roma.