Covid, Sgarbi: "Zingaretti limita le nostre libertà"

(Fotogramma)

"Occorre agire immediatamente, con strumenti legali e incriminare Zingaretti per attentato alla Costituzione italiana. Bisogna denunciarlo perché limita le nostre libertà". Lo ha detto Vittorio Sgarbi all'Adnkronos commentando l'ordinanza della Regione Lazio che da oggi impone l'obbligo della mascherina anche all'aperto.

"Le sue sono solo formule di presunta garanzia - ha spiegato - formule che non hanno nessuna efficienza di tutela. Invenzioni e basta. Se io cammino da solo per strada chi rischio di contagiare? E' come se si imponesse ad una persona che dorme da sola di mettersi il preservativo", conclude Sgarbi.