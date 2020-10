Covid, Speranza: "Segnali positivi per arrivo vaccino"

"Il vaccino arriverà, ci sono segnali positivi anche in queste ultime ore. L'Ema, l'agenzia europea, ha avviato anche formalmente la validazione del vaccino di Astrazeneca. La comunità scientifica internazionale sta facendo un lavoro straordinario, anche veloce, con tempi stretti rispetto a quelli consueti. Si sta facendo un buon lavoro anche sugli anticorpi monoclonali. E il nostro Paese è in prima linea per provare ad offrire risposte decisive". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all'incontro organizzato dalla Uil 'Dall'emergenza all'opportunità. Progettare un rinnovato sistema sanitario nazionale'.

"Noi - ha detto ancora Speranza - vinceremo questa sfida. Ma ci sono ancora di fronte a noi mesi difficili, perché nella migliore delle ipotesi i risultati arriveranno all'inizio del prossimo anno, sia in termini di vaccino che di cure" .