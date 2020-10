Scuola, nel Lazio test salivari da martedì con consenso genitori

(Afp)

Test salivari nelle scuole del Lazio. Lo annuncia l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Oggi c'è un ulteriore salto di qualità grazie alla sperimentazione e alla validazione dell'Istituto Spallanzani", spiega.

Come si svolge il test (Video)

"Abbiamo una diversa modalità di prelievo, salivare, legato soprattutto alla fascia dei più piccoli: materne, elementari e medie. Si tratta di una diversa modalità di prelievo, non naso-faringeo ma salivare. Inizieremo già da martedì, faremo un progetto pilota per testare sul campo con il consenso informato dei genitori. Nell'arco della giornata ci sarà la conferma del risultato per avvisare tempestivamente genitori e scuole in caso di positività. Inizieremo con due istituti comprensivi, il Crivelli e l'istituto comprensivo di Maccarese-Fiumicino. Verificheremo l'esito con una validazione e questo ci consentirà di implementare ulteriormente l'attività", dice ancora.

