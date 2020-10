"Vaccini influenza non bastano, tardivi ordini delle Regioni"

Afp

I vaccini antinfluenzali "non bastano. Purtroppo c'è stato un tardivo approvvigionamento da parte delle Regioni. E addirittura, in certi casi un ordine non solo tardivo, ma del tuto insufficiente. Purtroppo la sanità, in questo momento, è regionale. Alcune Regioni si comportano bene, altre male". Così Walter Ricciardi, docente di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a 'Radio anch'io' su Radio Uno.