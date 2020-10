Zingaretti: "Mascherina all'aperto per evitare nuovi inasprimenti"

Foto Fotogramma

"Da domani nel Lazio ci sarà l’obbligo della mascherina all’aperto per tutto il giorno. I numeri consigliano di mettere in campo questa misura di prevenzione anche perché sono aumentati i tamponi e i test sierologici che stiamo facendo sul nostro territorio. E questo ci porta a togliere dalla vita sociale molti positivi asintomatici, ma la massa numerica consiglia di adottare questa precauzioni. L’uso della mascherina è utile per evitare nuovi inasprimenti di provvedimenti perché sarebbe un drammatico ritorno indietro". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nella conferenza stampa di presentazione dei test salivari nelle scuole. "Da domani ci saranno alcune novità importanti nella battaglia a Covid - ha ribadito - e faccio un appello ai cittadini per tornare a vivere sereni", ma di stare attenti: "Le regole da seguire non sono molte: distanza, uso della mascherina e non stare in luoghi troppo affollati". Il governatore ha inoltre precisato che "per ora non sono previste chiusure anticipate di bar e ristoranti" nel Lazio.