Iva Zanicchi: "Processo assurdo a Salvini mentre Europa a immigrati spara nel c..."

(Adnkronos)

"Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. E stato un atto forte per richiamare l’attenzione dell’Europa, così sorniona, così indifferente, e che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti ma nei fatti non aiuta nessuno. Perché diciamo la verità, la Germania non li vuole, la Francia non li vuole, la Spagna non li vuole, gli sparano nel cu... e allora li prendiamo noi?". Così Iva Zanicchi all’Adnkronos, nel giorno della prima udienza a Catania del processo per il quale Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona aggravato.

"Io sono per l’accoglienza, ci mancherebbe altro -spiega la cantante ed ex politica italiana- Ma mio nonno, quando è partito all’inizio del secolo scorso in America, è andato perché richiesto da altri paesani che erano lì, con 30 dollari in tasca, col certificato medico che dimostrava che era sano, e solo allora è potuto entrare. E si è fatto comunque la quarantena! Questi entrano, escono, fanno quel cazz.. che vogliono. Prendiamoli, ma devono sottostare alle regole del nostro paese", affonda la Zanicchi.

"E poi non puoi accoglierli tenendoli come in un campo di concentramento. Questo è vergognoso", aggiunge. La cantante esprime quindi la sua totale vicinanza al leader della Lega, aggiungendo una considerazione: "Sono solidale con Salvini, ma la politica impera: quando c’è un avversario pericoloso, va massacrato. Io infatti avverto la signora Meloni, perché sta avendo troppo successo: stia attenta!", conclude.