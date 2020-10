Papa ad Assisi firma l'enciclica 'Fratelli tutti'

(Afp)

"Adesso firmerò l’enciclica che porterà sull’altare mons. Paolo Braida, incaricato delle traduzioni e dei discorsi del Papa. Lui sorveglia tutto, per questo ho voluto fosse qui". Lo ha sottolineato il Papa poco prima di firmare ‘Fratelli tutti’, sua terza enciclica, sulla tomba del Poverello dai Frati di Assisi.

"Con lui - ha detto Bergoglio nel corso della celebrazione trasmessa da TvDuemila - due traduttori". Un "segno di gratitudine - ha detto ancora il Pontefice - alla Prima sezione della segreteria di Stato che ha lavorato alla stesura e alla traduzione".

Un “momento storico” per i frati di Assisi. Padre Mauro Gambetti, Custode Sacro Convento di Assisi, dice: "Il giorno del 'transito' di San Francesco il Papa ci dona l'Enciclica che, come una nave, può traghettare questo nostro mondo verso un approdo di pace e felicità piena, per tutti”.

Padre Enzo Fortunato, Direttore Sala Stampa annota: "Il Papa ha firmato tre copie dell'Enciclica per la Segreteria di Stato Vaticano e tre copie della coedizione LEV e Rivista San Francesco. Nel centenario della nostra rivista è per noi e per i nostri lettori un dono prezioso che orienta il cammino personale ed editoriale. Sulla tomba del Santo una comunità francescana commossa ha partecipato a questo momento storico che ha accolto la firma dell’Enciclica con un lungo applauso”.

Erano presenti il ministro generale dei frati minori conventuali, padre Carlos Trovarelli, i ministri generali di tutte le famiglie francescane, il Cardinale Agostino Vallini, Mons. Domenico Sorrentino e il Sindaco di Assisi. Dopo la Celebrazione il Papa ha salutato, nel chiostro Sisto IV, singolarmente tutti e 65 frati del Sacro Convento che lo hanno ricambiato con un ‘Viva il Papa’.