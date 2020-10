Scandalo Vaticano, cardinale Becciu: "Mai interferito in processo Pell"

George Pell (Fotogramma)

“In relazione a quanto diffuso da alcuni organi di informazione, smentisco in modo categorico qualunque mia interferenza nel processo nei confronti del cardinale Pell”. Così il cardinale Angelo Becciu in una dichiarazione diffusa dal suo legale, l'avvocato Fabio Viglione, dopo le indiscrezioni uscite oggi su alcuni quotidiani e relative all'ipotesi, che sarebbe al vaglio degli inquirenti vaticani, secondo la quale l'ex numero due della Segreteria di Stato vaticana avrebbe disposto bonifici per 700mila euro inviati in Australia per "comprare" gli accusatori dell'ex prefetto della Segreteria per l'Economia nel processo per pedofilia nel quale Pell è poi stato assolto. Accuse che Becciu, dunque, smentisce con decisione.

