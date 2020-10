Covid, altri 314 casi e 2 morti in Lombardia

(Fotogramma)

Due morti e 314 nuovi positivi in Lombardia da ieri. Sono gli ultimi dati della Regione relativi alla situazione Covid. In rapporto ai tamponi (14.795) i nuovi contagi salgono leggermente e si attestano a una percentuale pari all'2,1%. Rispetto ai ieri in Lombardia c'è un lieve calo dei ricoverati in terapia intensiva, che passano da 42 a 39 (-3), mentre i ricoveri di pazienti Covid-19 meno gravi salgono di tre unità, con 296 posti occupati in ospedale. I guariti e i dimessi sono 113 nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi positivi (314), 48 sono 'debolmente positivi', fa sapere la Regione.

I nuovi casi per provincia in Lombardia sono per lo più nel milanese, dove si contano 160 contagi, di cui 86 a Milano città. La provincia di Monza e Brianza ne rileva 50; a Bergamo ci sono 9 casi, a Brescia 28. Numeri alti anche a Pavia (22) e a Varese (16). Sono 3 i positivi a Como, 6 a Cremona, 4 a Lecco, 2 a Lodi e 2 a Mantova. Sondrio conta due nuovi contagi.