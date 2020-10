Covid, altri 244 casi e sei morti nel Lazio

(Afp)

Nel Lazio ci sono stati 244 nuovi contagi e sei morti. E' quanto comunica la Regione, precisando che attualmente in tutto sono 7.933 i positivi. Di questi 737 sono ricoverati non in terapia intensiva e 48 in terapia intensiva, 7.148 sono in isolamento domiciliare. Da inizio emergenza sono 939 i deceduti, 8.637 i guariti e 17.509 i casi esaminati.