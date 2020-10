Rapinatore ucciso, complice arrestato è il figlio di 'Genny la carogna'

Fotogramma

Il 18enne arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia stamattina a Napoli, nel quale un 17enne è rimasto ucciso, è il figlio di Gennaro De Tommaso, detto "Genny la carogna", ultras del Napoli noto per i fatti avvenuti nello stadio Olimpico di Roma in occasione della finale di Coppa Italia il 3 maggio 2014, dopo il ferimento di Ciro Esposito da parte dell'ultras romanista Daniele De Santis. Gennaro De Tommaso, ritenuto vicino al clan camorristico Misso, è stato in seguito condannato per traffico di droga e ha scelto di collaborare con la giustizia.