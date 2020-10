Selvaggia Lucarelli: "La Juve sembra Pamela Prati"

(Fotogramma)

"La Juve che va avanti a twittare e fa tutto come se dovesse giocare sembra Pamela Prati quando continuava a dirci del matrimonio con Mark Caltagirone come se si dovesse sposare. Esilarante". Selvaggia Lucarelli, con un tweet, interviene così sul tema legato al match Juventus-Napoli. La formazione partenopea non ha raggiunto Torino per il match della terza giornata della Serie A. La Juventus, visto il mancato rinvio della partita disposto dalla Lega, ha seguito la consueta routine tipica di una giornata di campionato, compresa la pubblicazione di tweet relativi alla formazione che sarebbe scesa in campo.