Anguillara, Pizzigallo nuovo sindaco: "Dopo 10 anni il centrodestra torna a governare"

Angelo Pizzigallo, candidato del centrodestra, batte sul filo di lana al ballottaggio il suo rivale Michele Cardone e diventa così il nuovo sindaco di Anguillara Sabazia, comune di Roma. 4026 voti contro 3983 ottenuti al secondo turno per l'avvocato ex funzionario amministrativo del Consiglio Regionale del Lazio.

"Che emozione. E' stata una dura battaglia, un risultato storico per Anguillara Sabazia che dopo 10 anni torna al governo della città con il centrodestra - dice Pizzigallo all'Adnkronos - Con la consapevolezza, però, che ora avremo bisogno del sostegno di tutti per rimetterla in piedi".

"Da dove partiremo? Dalle piccole cose che sono le più importanti - spiega - poi ragioneremo in grande. Per prima cosa lavoreremo sulla manutenzione, sul decoro, sull'emergenza delle scuole e dell'acqua. Dopodiché penseremo al turismo. Congratulazioni al mio avversario e a tutti gli altri candidati. E' stata una battaglia dura, ma sana. Oggi inizia una nuova era per Anguillara, non vediamo l'ora di metterci al lavoro", conclude Angelo Pizzigallo.