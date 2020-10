Consulta, quattro positivi al Covid: rinviata udienza di domani

(Fotogramma)

di Enzo Bonaiuto

Quattro positivi al coronavirus: l'udienza pubblica della Corte costituzionale già fissata per domani al palazzo della Consulta è rinviata a nuovo ruolo. A stabilirlo è stato un decreto del presidente Mario Rosario Morelli, sentito il collegio.

"Il rinvio - spiega una nota della Consulta - si è reso necessario in via cautelare a causa del protrarsi dei tempi per i tamponi rino-faringei effettuati a giudici e personale della Corte Costituzionale, dopo l'accertamento di quattro casi di infezione da Covid-19 e alla luce delle linee guida sanitarie che, come misura prudenziale, raccomandano ai contatti stretti di chi sia risultato positivo un isolamento fiduciario di 14 giorni, anche quando l'esito del proprio test immunologico sia negativo".

Dal palazzo della Consulta si assicura che "nel rispetto delle richiamate linee guida, prosegue l'attività ordinaria della Corte Costituzionale e dei suoi uffici".