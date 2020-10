Covid, Piero Angela: "Serve l'esercito in strada"

(Fotogramma)

"Serve l'esercito in strada che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro". Parola di Piero Angela che oggi ha presentato la prossima stagione di 'SuperQuark+'.

"I negazionisti sono vittime della mala informazione. Alcuni - secondo il divulgatore scientifico - sono recuperabili, altri no. Alle manifestazioni contro le mascherine erano quattro gatti e a lungo andare saranno anche di meno".