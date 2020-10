Mantovani: "Virus non è più buono, siamo a metà partita"

"Il virus non è più buono. Siamo all'intervallo della partita". Sono le parole del professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas, a Che tempo che fa. "Avrei voluto che il virus si attenuasse, diventasse più buono e gentile. Non c'è nessuna evidenza che il virus si sia attenuato. Non ci sono varianti attenuate, la malattia che vediamo è meno aggressiva: i motivi sono tanti. Abbiamo finito il primo tempo, siamo entrati nell'intervallo: in primavera e in estate tutte le malattie respiratorie si attenuano. Ci proteggiamo, facciamo diagnosi in anticipo, si fanno molti più tamponi. Il nemico, però, è ancora tra noi. Non c'è niente di peggio che perdere la concentrazione all'intervallo di una partita: bisogna mantenere la concentrazione fino al 90esimo, fino ai supplementari e fino ai calci di rigore".