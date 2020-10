Parcheggiare a Fiumicino non è più un problema

In collaborazione con ParkVia

L'aeroporto di Roma Leonardo da Vinci, a Fiumicino, è il primo aeroporto italiano in termini di traffico con oltre 43,5 milioni di passeggeri nel 2019. Ha 3 terminal che gli permettono di coprire oltre 60 destinazioni nazionali, europee ed intercontinentali, e permette di raggiungere qualsiasi grande città del mondo, da Los Angeles a Tokyo passando da New York, Montreal, Newark, Londra, Parigi, Mosca, Pechino, Seul e così via.

Nel 2019 l'aeroporto di Fiumicino ha vinto per la seconda volta consecutiva "l'Airport Service Quality Award", titolo di riconoscimento rilasciato dalla ACI (Airport Council International) che è un ente che si occupa di misurare il livello di qualità degli oltre 300 aeroporti più importanti del mondo. Inoltre, possiede una delle più grandi zone duty free del mondo, con la vendita di vini pregiati selezionati dal comitato Grandi Cru d'Italia, e negozi di lusso di tutti i tipi.

Questo ampio spazio di shopping può essere un bel modo per cominciare una vacanza, in attesa di un volo. Spesso si tende a considerare gli aeroporti solo come luoghi di passaggio, da attraversare senza troppa attenzione. Ma Fiumicino merita davvero una visita, per fare qualche buon affare al duty free o anche solo per sbirciare tra le bellissime boutique.

Solo che spesso quando arriviamo in aeroporto siamo stressati per mille motivi, che ci rendono la partenza un momento di nervosismo e fatica, e di certo non ci mettono dell'umore giusto per goderci l'inizio del viaggio. Uno di questi motivi è certamente il parcheggio.

L'aeroporto Leonardo da Vinci offre più di 19000 posti auto e 70 posti per moto. Ma se la disponibilità c'è, a volte i tempi per lasciare l'auto e arrivare al terminal possono essere lunghi. Ad esempio ci si può attardare a cercare un parcheggio coperto, o che sia vicino al proprio terminal, o ancora che abbia un prezzo abbordabile. E tutto diventa subito più stressante e complicato.

Per fortuna oggi il parcheggio a Roma Fiumicino non è più un problema grazie a ParkVia, una piattaforma online che gestisce i parcheggi nei maggiori aeroporti italiani. È semplice da usare, basta avere una connessione internet e un dispositivo smartphone o pc. E garantisce un grandissimo risparmio di tempo e di denaro. Prenotando su ParkVia il proprio posto auto si può infatti scegliere in anticipo la posizione e la tipologia del parcheggio, e in più avere accesso a sconti esclusivi fino al 60%!

Come funziona è presto detto: dopo essersi collegati al sito, si sceglie l'aeroporto di interesse e le date di inizio e fine sosta, quindi si clicca sul pulsante ricerca. Poi si scorrono i risultati trovati e si sceglie la soluzione più adatta a sé in base al prezzo, alla distanza del parcheggio dal terminal, al tipo di parcheggio (per esempio se è coperto o scoperto), ai servizi offerti e, perché no, anche alle recensioni dei clienti.

Una volta scelto il parcheggio, si procede al pagamento tramite carta di credito, postepay o paypal. Il pagamento è sicuro ed è garantito dal sistema di crittografia SSL 128bits di ultima generazione. Un sms o un email confermerà l'avvenuto pagamento.

Per qualsiasi problema ParkVia dispone di un servizio di assistenza ai clienti raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 tramite la live chat presente in basso a destra sul suo sito, e-mail (indirizzo servizio.clienti-it@parkvia.com) e Whatsapp (al numero +44 161 730 0160).

Comincia il tuo viaggio nel modo migliore con ParkVia. Parcheggia e via!