Vaticano, 'Le Iene' annunciano documento esclusivo

'Le Iene' sono entrate in possesso di un documento esclusivo, proveniente da una fonte anonima, da cui risulta come dalla Segreteria di Stato Vaticana sia partito mezzo milione di euro destinato a una società estera intestata a una donna. Particolari che verranno raccontati nella puntata di domani sera, in onda dalle 21.10 su Italia1.

Inoltre, da altri documenti in possesso de 'Le Iene', risulta che questa donna sia legata da un rapporto fiduciario all’ex cardinale Becciu.

Sempre secondo 'Le Iene', si tratta di "documenti che sembrano quindi confermare quanto scritto dal quotidiano La Verità, cioè come le attenzioni degli investigatori sulla gestione delle finanze vaticane si starebbero concentrando su alcuni bonifici inviati dal Vaticano a una donna cagliaritana. Soldi che, raccontano 'Le Iene', sarebbero stati spesi per l’acquisto di borsette, cosmetici e altri beni non esattamente legati alle missioni caritatevoli della Chiesa.