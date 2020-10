Covid, in Lombardia 350 nuovi casi

(Fotogramma)

In Lombardia sono 350 i nuovi casi di positività a Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore, di cui 27 "debolmente positivi" e 4 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono 16.020, per un totale di 2.211.227 da inizio epidemia, e con una percentuale positivi/tamponi pari al 2,1%. Il bilancio delle vittime resta fermo a 16.973, con zero decessi registrati rispetto a ieri.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, i guariti/dimessi salgono 82.184 (+373), di cui 1.355 dimessi e 80.829 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, uno in meno nelle ultime 24 ore, mentre salgono di 15 unità i ricoverati in altri reparti (320).