Covid, sindaco Terracina: "Fatto il tampone, sono negativa"

"Ho fatto il tampone e preso proprio ora i risultati. Sono negativa, così come anche il mio 'rivale' alle elezioni Valentino Giuliani". Lo annuncia all'Adnkronos il neo sindaco di Terracina Roberta Tintari che ha vinto contro il candidato supportato da Lega e Forza Italia per sostenere il quale Matteo Salvini ha presenziato al comizio elettorale al ristorante 'Il Tordo'. "Sono contenta anche per lui, ci conosciamo e ci siamo anche incontrati durante la campagna. Andiamo avanti con i tamponi".