Ippolito: "Usate la mascherina, evita che si sputi il virus"

"La mascherina evita che si sputi il virus! Va usata!". E' accorato l'appello del direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, stasera ospite in collegamento di Otto e Mezzo.

"Sono stati raddoppiati i posti letto in terapia intensiva, il Paese ha un sistema efficace di trattamento, sono stati potenziati i servizi territoriali, le Regioni si sono attivate e hanno fatto dei piani, percorsi e procedure. I medici sono arrivati a capire che il modello di gestione deve essere precoce", spiega ancora Ippolito, che sottolinea: "Noi siamo in emergenza perché abbiamo un virus nuovo che circola e che nelle ultime 9 settimane ci ha dimostrato di circolare in una maniera tale per cui abbiamo bisogno ancora di un controllo centrale. Non dobbiamo confondere l'urgenza con l'emergenza", avverte.

Poi l'appello: "Non avevamo più giovani che stavano male, non avevamo più giovani con il bisogno di supporto respiratorio: è bastato che l'estate ci facesse gioire un po' per tornare in queta situazione. Noi siamo un Paese che ha ancora bisogno di regole, perché se ci mettiamo la mascherina evitiamo di sputare il virus. Mettendola proteggiamo gli altri, e vogliamo che gli altri se la mettano per proteggere noi stessi. Noi dobbiamo arrivare a una copertura massiva di mascherine per avere un beneficio. Deve essere lo standard dei prossimi mesi della nostra vita".