Napoli, rapinatore 17enne ucciso: il video della rapina

La Procura di Napoli ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo, a Napoli, nella quale è rimasto ucciso il 17enne Luigi Caiafa. La Questura di Napoli nell'occasione "invita chiunque sia in grado di rendere informazioni utili a contattare il più vicino ufficio di Polizia".