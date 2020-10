Nuovo Dpcm, dove la mascherina non è obbligatoria

(Foto Fotogramma)

Obbligo mascherine all'aperto in tutta Italia. Un'opzione che il governo si accinge ad adottare con il nuovo Dpcm. "Le mascherine - ha sottolineato il ministro della salute Roberto Speranza - sono il primo strumento essenziale quando si incontrano persone con cui non si convive". Da qui l'intento di estendere l'utilizzo "in maniera continuativa anche all'aperto. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza", esorta il ministro.

In alcune regioni, come nel Lazio, l'obbligo è già in vigore. Ma è sempre necessario indossarla? "Le mascherine non sono previste quando si è lontano dagli altri, per esempio se si va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se sì è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all'aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate", ha precisato oggi la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1. "Serve un comportamento uniforme in tutto il Paese e un messaggio semplice", ha sottolineato l'esponente del Pd. "Non siamo diventati pazzi - ha precisato - La mascherina va indossata sempre dove ci sono altre persone vicine".

Con l'obbligo di mascherina anche all'aperto "si ricommette l'errore commesso con il lockdown: un'unica misura per tutta l'Italia senza tener conto delle differenze regionali e locali. Se nessun altro paese al mondo ha preso questo provvedimento su scala nazionale e per decreto ci sarà una ragione?". Così Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all'Università di Genova e direttore della Clinica malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, commenta la misura al vaglio dell'esecutivo per ridurre i contagi di Covid-19.

"L’uso delle mascherine - scrive in un post su Facebook - ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all'aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Ho provato a cercare evidenze scientifiche sull'uso della mascherina all'aria aperta e dei potenziali benefici sulla trasmissione del virus, ma non ne ho trovate".

"Rendere obbligatoria la mascherina in tutta Italia all'aperto senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica - sottolinea - è sbagliato. Fino ad aggi le Regioni e le amministrazioni locali hanno inasprito o alleggerito i provvedimenti preventivi sulla base dei dati epidemiologici locali, che sono gli unici attendibili. Nessuno mette in dubbio l'importanza della mascherina e di tutte le altre misure di prevenzione ( che non vengono minimamente nominate nel Dpcm), ma il rischio è di ottenere l'effetto contrario".