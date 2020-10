PostePay: tariffe telefoniche per premiare la fedeltà del cliente

(Adnkronos)

In collaborazione con Postenews.it

Uno sconto progressivo sul canone mensile e bonus di giga aggiuntivi. E’ l’offerta telefonica della gamma “Relax” con la quale PostePay premia i clienti fedeli. Creami Relax 100 prevede ogni mese chiamate ed sms illimitati e 80 giga in 4G+ per la navigazione Internet. Il canone mensile varia in base alla permanenza del cliente, con un costo standard per i primi tre mesi. Successivamente, dal 4° al 6° mese, al rinnovo viene applicato un primo sconto, mentre il secondo sconto si attiva dal 7° rinnovo e il costo rimane tale per i successivi. Dopo un anno, inoltre, l’offerta rende disponibile ogni mese un bonus di 20 giga aggiuntivi agli 80 già inclusi nel piano, senza alcuna variazione di costo.

La gamma Relax inoltre si è arricchita con due nuovi piani tariffari: il primo, Creami Relax 20, mantiene inalterato il meccanismo di sconto del canone mensile e include ogni mese chiamate e sms illimitati e 10 giga in 4G+ che raddoppiano dopo un anno; il secondo, Creami Relax 20 Special, permette di usufruire fin dall’attivazione dei 20 giga, anticipando i primi sei mesi di canone offerto al massimo dello sconto previsto dalla gamma. Per i nuovi clienti le offerte sono disponibili fino al 31 ottobre in tutti gli Uffici Postali, mentre chi è già cliente può richiedere il cambio piano contattando l’assistenza PosteMobile. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.postemobile.it