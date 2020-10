Radio Esercito e iLMeteo.it insieme per una rubrica di previsioni

'iLMeteo.it' e 'Radio Esercito' marceranno insieme. La programmazione dell'emittente, infatti, si arricchisce ancora con quotidiani aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche nazionali, grazie alla preziosa collaborazione con il sito di meteorologia più consultato dagli italiani, iLMeteo.it, che fornisce i dati di settore aggiornati in tempo reale.

Saranno sei i momenti della giornata dedicati alle previsioni del tempo, pensati per informare il pubblico dell'emittente. "iLMeteo.it - sottolinea il Direttore dei Programmi di Radio Esercito, Maggiore Alessandro Faraò - è stata la prima collaborazione esterna di Radio Esercito e rappresenta, oggi, un appuntamento quotidiano e un utile strumento di divulgazione di prodotti meteo ad elevato contenuto informativo per tutta la comunità militare e civile, garantendo un alto grado di attendibilità sull'intero territorio nazionale". "Siamo felici di mettere il nostro know how al servizio di questa emittente – dice Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it – la collaborazione con Radio Esercito rappresenta per noi un nuovo passo avanti nella costruzione del nostro network di partner e un ulteriore riconoscimento in termini di affidabilità".

Dal 6 luglio 2020, Radio Esercito, "la radio che marcia al tuo fianco", è ascoltabile online, 24h su 24h e 7 giorni su 7, sul sito della Forza Armata, www.esercito.difesa.it. Emittente di flusso nata da circa un anno, inizialmente come mezzo di comunicazione veloce ed efficace interno alla Forza Armata, Radio Esercito ha raggiunto oggi popolarità anche presso un pubblico generalista. È gestita da un team di militari professionisti del settore, che operano e registrano dal 28° Reggimento Comunicazioni Operative 'Pavia' con sede a Pesaro. Il palinsesto della radio è estremamente vario e spazia dalla musica agli approfondimenti sulle attività della Forza Armata, agli ospiti, fino alle news di settore. Una programmazione articolata con al centro i temi della sicurezza e del mondo militare. Un altro passo della Forza Armata verso una comunicazione sempre più aperta, social, fluida e segnatamente diretta ai giovani.